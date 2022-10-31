EA будет разрабатывать игры для Marvel

Marvel сообщила о начале крупного сотрудничества с Electronic Arts в сфере разработки целого ряда игр в жанре action и adventure. Пока что неизвестно, какие это будут проекты, но сообщается, что запланировано много игр для ПК и консолей, которые объединятся в рамках вселенной Marvel.

В конце сентября ЕА анонсировала разработку игры о Железном человеке. Помимо этого, уже есть проекты о Человеке-Пауке, Росомахе, Стражах Галактики и Мстителях. Последняя на сегодня «супергеройская» игра — Midnight Suns.

Помимо игры о Железном человеке, есть контракты ещё на два проекта, но о них пока практически ничего неизвестно. Сроки релиза также не сообщаются, как и платформы.

Похоже, что Marvel хочет создать свою «игровую вселенную» в дополнение к киновселенной, сериалам, комиксам и книгам.