Tesla приостановила производство робота Optimus из-за отказа Китая продавать редкоземельные металлы

Илон Маск заявил, что запуск производства роботов Tesla Optimus отложен на неопределённый срок из-за ограничений на экспорт редкоземельных металлов из Китая. По его словам, китайская сторона отказалась поставлять магниты без гарантий, что они не будут использоваться в военных целях.

Надеюсь, мы получим лицензию. Китай хочет убедиться, что магниты не используются в военных проектах. В случае Optimus это очевидно не так — это человекоподобный робот.



— прокомментировал Маск

Согласно отчёту CSIS, Китай сохраняет доминирующее положение на рынке ключевых редкоземельных элементов, и США пока не могут покрыть возможный дефицит самостоятельно.