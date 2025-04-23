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Tesla приостановила производство робота Optimus из-за отказа Китая продавать редкоземельные металлы

Проект человекоподобного робота Tesla столкнулся с неожиданным препятствием — из-за геополитики и дефицита ключевых материалов.
Фото аватара
Вадим Майков сегодня в 10:24

Илон Маск заявил, что запуск производства роботов Tesla Optimus отложен на неопределённый срок из-за ограничений на экспорт редкоземельных металлов из Китая. По его словам, китайская сторона отказалась поставлять магниты без гарантий, что они не будут использоваться в военных целях.

Надеюсь, мы получим лицензию. Китай хочет убедиться, что магниты не используются в военных проектах. В случае Optimus это очевидно не так — это человекоподобный робот.

— прокомментировал Маск

Согласно отчёту CSIS, Китай сохраняет доминирующее положение на рынке ключевых редкоземельных элементов, и США пока не могут покрыть возможный дефицит самостоятельно.

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Источник:
The GEEK, Bloomberg
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