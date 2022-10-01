Tesla представила робота-гуманоида Optimus

Компания Tesla во время своей презентации в пятницу представила робота-гуманоида Optimus. По словам производителя, робот способен двигать пальцами, отслеживать свои действия и выполнять различные рутинные задачи.

Руки робота оснащены датчиками обратной связи, что позволяют ему контролировать силу нажатия. Также руки умеют до 27 действия, а весь корпус — около 200. Вес гуманоида составляет 73 кг.

Процессором стала фирменная однокристальная система, которая была специально разработана инженерами Tesla. Есть модули Wi-Fi и LTE для подключения к сети, а вот поддержки 5G в заявленных характеристиках нет.

Ёмкость аккумулятора составляет 2,4 кВт⋅ч. Потребление при ходьбе составляет около 500 Вт, а во время ожидания в сидящем положении — 100 Вт. По словам Tesla, заряда должно хватать на рабочий день.

По словам главного исполнительного директора Tesla Motors Илона Маска, который проводил презентацию, робота ещё будут дорабатывать и проводить с ним различные испытания.

Ожидается, что стоимость гуманоида Tesla будет меньше $20 тысяч (~1 204 000 рублей). Дата выхода и старт продаж пока неизвестны.

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