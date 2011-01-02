Tesla может представить обновлённый Cybertruck

В 2019 году Илон Маск презентовал первый электрический пикап Tesla Cybertruck. Автомобиль наделал много шума, достаточно вспомнить разбитое стекло во время презентации, но многим он так понравился, что компанию засыпали предзаказами. Уже известно, что в разработке новая модель и её покажут в самое ближайшее время.

Ожидается, что Tesla обновит дизайн, конструкцию и внесёт значительные корректировки в детали. Угловатый дизайн останется, как и нестандартные габариты, которые не позволяют поставить транспорт в гараж.

Когда именно произойдёт презентация – неизвестно.