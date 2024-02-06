Tencent готовит мобильную Elden Ring на iOS и Android

Китайская компания Tencent Holdings работает над мобильной версией популярной Elden Ring. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на три источника, знакомых с ситуацией.

Tencent приобрела права на Elden Ring у FromSoftware в 2022 году. Компания сформировала команду из нескольких десятков человек для работы над мобильной версией. Однако, разработчики столкнулась со сложностями, связанными с попытками адаптировать сложный геймплей однопользовательского экшена для многопользовательской игры.

Хотя Elden Ring задумывалась как платная игра, Tencent хочет сделать ее условно-бесплатной со встроенными покупками, как в Genshin Impact. На данный момент информации о дате релиза мобильной версии Elden Ring нет