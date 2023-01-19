Телевизоры Xiaomi TV A2 будут продаваться в России по цене от 15 990 рублей

Xiaomi привезла в Россию серию доступных телевизоров Xiaomi TV A2. На выбор покупателя четыре модели с диагоналями 32, 43, 50 и 55 дюймов. У всех есть поддержка технологий Dolby Vision, Dolby Audio и DTS-HD.

Оснащаются телевизоры IPS-матрицей с разрешением UHD (3840 × 2160 пикселей) и частотой обновления 60 Гц. Младшая версия на 32 дюйма имеет разрешение HD (1366 × 768 пикселей).

Покрытие кинематографического цветового пространства DCI-P3 на уровне 90%, а за детализацию в динамических сценах отвечает технология MEMC. Из остального есть поддержка Dolby Vision, HDR10 и HLG.

В качестве аппаратной платформы выступают чипсет ARM Cortex-A55, 2 ГБ оперативной и 16 ГБ постоянно памяти соответственно. Старшие модели оснащаются динамиками общей мощностью 24 Вт. Телевизор на 32 дюйма имеет всего 10 Вт. Есть три порта HDMI 2.0, два USB 2.0 и LAN. За соединение отвечают модули Wi-Fi 802.11ac и Bluetooth 5.0.

Стоимость Xiaomi TV A2 в России:

TV A2 32″ — 15 990 рублей;

TV A2 43″ — 27 990 рублей;

TV A2 50″ — 32 990 рублей;

TV A2 55″ — 39 990 рублей.

Телевизоры будут доступны для покупки с 23 января.