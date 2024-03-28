Telegram получит запрет на приём личных сообщений от незнакомцев после теракта в России

Согласно заявлению основателя Telegram Павла Дурова, русскоязычные пользователи мессенджера в последние дни начали жаловаться на получение сообщений от незнакомцев с угрозами терактов. Дуров сообщил, что уже через час после поступления жалоб был принят ряд технических и организационных мер для пресечения этой активности.

В результате таких действий глава Telegram объявил, что начиная со следующей недели мессенджер получит обновление, которое позволит пользователям из России, Украины и Беларуси ограничивать список тех, кто может писать им личные сообщения. Такая опция пока доступна только Premium-подписчикам.

С начала следующей недели все пользователи из России, Украины и Беларуси смогут ограничивать круг тех, кто может присылать им личные сообщения. Мы также внедряем решения на основе ИИ для еще более эффективной обработки жалоб. Telegram — не место для спам-рассылок и призывов к насилию✋. Павел Дуров