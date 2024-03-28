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Telegram получит запрет на приём личных сообщений от незнакомцев после теракта в России

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Валентин Снежин сегодня в 00:48

Согласно заявлению основателя Telegram Павла Дурова, русскоязычные пользователи мессенджера в последние дни начали жаловаться на получение сообщений от незнакомцев с угрозами терактов. Дуров сообщил, что уже через час после поступления жалоб был принят ряд технических и организационных мер для пресечения этой активности.

В результате таких действий глава Telegram объявил, что начиная со следующей недели мессенджер получит обновление, которое позволит пользователям из России, Украины и Беларуси ограничивать список тех, кто может писать им личные сообщения. Такая опция пока доступна только Premium-подписчикам.

С начала следующей недели все пользователи из России, Украины и Беларуси смогут ограничивать круг тех, кто может присылать им личные сообщения. Мы также внедряем решения на основе ИИ для еще более эффективной обработки жалоб.

Telegram — не место для спам-рассылок и призывов к насилию✋.

Павел Дуров

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Источник:
Телеграм
Валентин Снежин

Валентин Снежин

Редактор. Зависимая от гаджетов и кофеина форма жизни. Пишу горячие новости и разбираю сложные темы.
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