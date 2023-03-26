Telegram может получить поддержку бота ChatGPT

В мессенджере Telegram может появиться официальная поддержка чат-бота ChatGPT. Сообщения о возможной интеграции уже распространились в нескольких профильных Telegram-каналах, которые специализируются на различных утечках информации.

Согласно инсайдерским данным, интеграция с ботом находится на стадии активного тестирования.

Однако вопрос о том, будет ли доступ к боту входить в Premium-подписку или будет предлагаться за отдельную плату, остается открытым. Официальных подтверждений пока нет, но пользователи уже ожидают, что ChatGPT станет доступен для использования в Telegram.