В работе ChatGPT, Claude, Grok и Gemini произошел массовый сбой

Судя по сообщениям пользователей, проблемы проявляются по-разному: у одних чат-боты не открываются вовсе, у других запускаются, но медленно отвечают или периодически выдают ошибки. Сбои затрагивают пользователей в разных регионах.

Проблемы с Claude подтверждаются официальной страницей состояния Anthropic. Компания зафиксировала повышенное количество ошибок сразу у нескольких моделей и сообщила, что уже определила причину и работает над исправлением.

В случае OpenAI ситуация менее однозначная. Компания ранее 3 сентября действительно фиксировала повышенное количество ошибок в ChatGPT Work, однако тот инцидент был отмечен как устраненный. На момент публикации официальная страница OpenAI не сообщает о новом глобальном сбое.

Проблемы с Grok также подтверждаются сообщениями о технических неполадках сервиса. На работу Gemini поступают пользовательские жалобы, однако подтверждения общего сбоя со стороны Google пока нет.