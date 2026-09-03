В работе ChatGPT, Claude, Grok и Gemini произошел массовый сбой
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В работе ChatGPT, Claude, Grok и Gemini произошел массовый сбой

Пользователи сразу нескольких популярных нейросетевых сервисов столкнулись с проблемами в работе.
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Редакция The GEEK сегодня в 18:29
В работе ChatGPT, Claude, Grok и Gemini произошел массовый сбой

Судя по сообщениям пользователей, проблемы проявляются по-разному: у одних чат-боты не открываются вовсе, у других запускаются, но медленно отвечают или периодически выдают ошибки. Сбои затрагивают пользователей в разных регионах.

Проблемы с Claude подтверждаются официальной страницей состояния Anthropic. Компания зафиксировала повышенное количество ошибок сразу у нескольких моделей и сообщила, что уже определила причину и работает над исправлением.

В случае OpenAI ситуация менее однозначная. Компания ранее 3 сентября действительно фиксировала повышенное количество ошибок в ChatGPT Work, однако тот инцидент был отмечен как устраненный. На момент публикации официальная страница OpenAI не сообщает о новом глобальном сбое.

Проблемы с Grok также подтверждаются сообщениями о технических неполадках сервиса. На работу Gemini поступают пользовательские жалобы, однако подтверждения общего сбоя со стороны Google пока нет.

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