Perplexity доверила GPT-6 Astra работу с реальными системами
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Perplexity доверила GPT-6 Astra работу с реальными системами

Модель применяют для тестирования кода, изменения программных систем и мониторинга сервисов.
Фото аватара
Редакция The GEEK сегодня в 12:50
Perplexity доверила GPT-6 Astra работу с реальными системами

Perplexity начала использовать GPT-6 Astra в рабочих процессах, связанных с разработкой и поддержкой своих сервисов. Модель применяют для тестирования приложений, внесения изменений в программные системы и мониторинга продакшена.

Об этом рассказал сооснователь и директор по стратегии Perplexity Джонни Хо. По его словам, компания стала заметно реже проверять работу модели по сравнению с предыдущими поколениями ИИ.

Одно из основных направлений использования GPT-6 Astra связано с тестированием кода. Модель может самостоятельно создавать небольшие тестовые программы вокруг приложения и имитировать ответы внешних сервисов, например API языковой модели или коннектора.

За счёт этого разработчики могут проверить работу приложения целиком, включая взаимодействие отдельных компонентов и поведение системы в разных сценариях.

В Perplexity также используют GPT-6 Astra для подготовки рабочих сообщений, изменения реальных программных систем и наблюдения за работой сервисов.

В компании связывают развитие возможностей модели в программировании с качеством собственного поискового сервиса. По словам Хо, более сильные модели способны лучше создавать инструменты для поиска информации в интернете и внутренних источниках, а затем обрабатывать и кратко пересказывать найденные данные.

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