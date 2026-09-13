Perplexity доверила GPT-6 Astra работу с реальными системами

Perplexity начала использовать GPT-6 Astra в рабочих процессах, связанных с разработкой и поддержкой своих сервисов. Модель применяют для тестирования приложений, внесения изменений в программные системы и мониторинга продакшена.

Об этом рассказал сооснователь и директор по стратегии Perplexity Джонни Хо. По его словам, компания стала заметно реже проверять работу модели по сравнению с предыдущими поколениями ИИ.

Одно из основных направлений использования GPT-6 Astra связано с тестированием кода. Модель может самостоятельно создавать небольшие тестовые программы вокруг приложения и имитировать ответы внешних сервисов, например API языковой модели или коннектора.

За счёт этого разработчики могут проверить работу приложения целиком, включая взаимодействие отдельных компонентов и поведение системы в разных сценариях.

В Perplexity также используют GPT-6 Astra для подготовки рабочих сообщений, изменения реальных программных систем и наблюдения за работой сервисов.

В компании связывают развитие возможностей модели в программировании с качеством собственного поискового сервиса. По словам Хо, более сильные модели способны лучше создавать инструменты для поиска информации в интернете и внутренних источниках, а затем обрабатывать и кратко пересказывать найденные данные.