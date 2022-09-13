Что показала Sony на сентябрьской State of Play

Компания Sony провела небольшую презентацию State of Play продолжительностью всего в 20 минут. Стрим посвятили новым играм, выход которых состоится на PlayStation 4, PlayStation 5 и PlayStation VR2.

Tekken 8

Первым показали тизер нового популярного файтинга от Bandai Namco. Оставили без каких-либо подробностей, только упомянув, что игра выйдет на PS5.

Star Wars: Tales from the Galaxy Edge — Enhanced Edition

Немного улучшенная версия VR-игры по «Звёздным войнам» появится в 2023 году для PlayStation VR2.

Demeo

RPG с элементами экшена от Resolution Games. Выход состоится на PlayStation VR2.

Like a Dragon: Ishin!

Долгожданная обновлённая версия Yakuza Kenzan, впервые выйдет за пределами Японии. Сюжет развернётся в 1860 году в вымышленной версии Киото.

Как заявляют разработчики, игра была создана на Unreal Engine 4. Релиз состоится в феврале 2023 года.

Hogwarts Legacy

Небольшой трейлер к грядущему RPG по вселенной Гарри Поттера. Релиз 10 февраля.

Pacific Drive

Игра от первого лица с элементами «выживания» и мистики. Игроку предстоит в одиночку путешествовать по северо-западным регионам США. Выход в 2023 году на PlayStation 5.

God of War Ragnarök

Очередной трейлер God of War, а также презентация лимитированного геймпада DualSense в стиле игры.

Контроллер появится в продаже 9 ноября, как и сама игра.

Полная запись стрима доступна ниже:

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