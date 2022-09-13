Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Новости

Что показала Sony на сентябрьской State of Play

Компания Sony провела небольшую презентацию State of Play продолжительностью всего в 20 минут. Стрим посвятили новым играм, выход которых состоится на PlayStation 4, PlayStation 5 и PlayStation VR2.

Tekken 8

Первым показали тизер нового популярного файтинга от Bandai Namco. Оставили без каких-либо подробностей, только упомянув, что игра выйдет на PS5.

Star Wars: Tales from the Galaxy Edge — Enhanced Edition

Немного улучшенная версия VR-игры по «Звёздным войнам» появится в 2023 году для PlayStation VR2.

Demeo

RPG с элементами экшена от Resolution Games. Выход состоится на PlayStation VR2.

Like a Dragon: Ishin!

Долгожданная обновлённая версия Yakuza Kenzan, впервые выйдет за пределами Японии. Сюжет развернётся в 1860 году в вымышленной версии Киото.

Как заявляют разработчики, игра была создана на Unreal Engine 4. Релиз состоится в феврале 2023 года.

Hogwarts Legacy

Небольшой трейлер к грядущему RPG по вселенной Гарри Поттера. Релиз 10 февраля.

Pacific Drive

Игра от первого лица с элементами «выживания» и мистики. Игроку предстоит в одиночку путешествовать по северо-западным регионам США. Выход в 2023 году на PlayStation 5.

God of War Ragnarök

Очередной трейлер God of War, а также презентация лимитированного геймпада DualSense в стиле игры.

Контроллер появится в продаже 9 ноября, как и сама игра.

Полная запись стрима доступна ниже:

Ещё больше интересного в нашем новом Телеграм-канале!

Теги: 
Источник:
The GEEK
Валентин Снежин

Валентин Снежин

Зависимая от гаджетов и кофеина форма жизни.

Комментарии

Подписаться
Уведомить о
guest
0 Комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии