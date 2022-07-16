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Новости

Технология Apple позволяет «сбросить комнату до заводских настроек»

Компания Apple на прошедшей WWDC 2022 показала интересный и мощный инструмент под названием RoomPlan на базе ARKit 6. Для своей работы он использует сканер LiDAR в iPhone или iPad и с его помощью создаёт трехмерную планировку комнаты.

Разработчик Shopify Русс Машмайер нашел технологии полезное применение. При помощи RoomPlan он «удалил» всю мебель в комнате и на это действие ему потребовалось несколько секунд. Кроме того, функция позволяет удалить движущие объекты.

Основная идея Apple в том, что её технологию будут применять профессиональные дизайнеры интерьеров.

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