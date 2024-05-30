TECNO выпустит в России смартфоны CAMON 30 Loewe. Design Edition с задником из кофе

Бренд TECNO анонсировал выход лимитированной серии смартфонов CAMON 30 Loewe. Design Edition, особенностью которой является задняя панель, выполненная из экокожи на основе кофейной гущи. Дизайн линейки разрабатывался в коллаборации с немецким брендом премиальной техники Loewe.

Кофейная экокожа подчеркивает экологичность и связь с природным процессом выращивания кофе. Зеленый градиентный узор, вдохновленный циклом созревания кофейного листа, акцентирует внимание на важности каждого этапа жизни и бережном отношении к окружающей среде.

Бренд отмечает, что использование кофейной экокожи позволяет сократить использование невозобновляемых ресурсов на 49,6% и уменьшить выбросы углекислого газа на 46,3% по сравнению с традиционной кожей. При производстве данного материала не используются органические растворители и дополнительная вода, а задействуется исключительно солнечная энергия.

Кофейная экокожа также отличается высокой устойчивостью к ультрафиолету, перепадам температур и влажности.

В линейку TECNO CAMON 30 Loewe. Design Edition войдут все устройства серии: CAMON 30, CAMON 30 5G, CAMON 30 Pro 5G и CAMON 30 Premier. Технические характеристики останутся такими же, как у стандартных версий.

Цены на новинку пока не объявлены. Российское представительство бренда TECNO сообщило, что в России в ближайшее время начнутся продажи смартфонов из лимитированной серии.