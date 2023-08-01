Tecno выпустила игровой смартфон Pova 5 Pro с RGB-подсветкой

Tecno выпустила смартфон Pova 5 Pro с RGB-подстветкой на всю заднюю часть корпуса. В рекламных материалах компания позиционирует новинку, как отличное решение для мобильного гейминга.

Смартфон получил чипсет MediaTek Dimensity 6080, графический Mali-G52 MC2 и испарительную камеру площадью 2820 квадратных миллиметров.

Вся информация выводится на IPC-экран 6,78″ с поддержкой разрешения Full HD+ и частотой обновления 120 Гц. Объём оперативной памяти составляет 8 ГБ и при желании, её можно расширить виртуально до 16 ГБ.

Задняя LED-панель может отображать статус зарядки аккумулятора, уведомления и меняться от игрового процесса. За автономность отвечает аккумулятор ёмкостью 5000 мАч с поддержкой быстрой 68-ваттной проводной зарядкой.

Стоимость Pova 5 Pro составляет $199. Когда смартфон появится в России пока неизвестно.