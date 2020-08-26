TCL запатентовала смартфон с невидимыми камерами

Компания TCL запатентовала футуристичный смартфон с невидимыми камерами.

Подэкранные фронтальные камеры уже вошли в своеобразный “тренд” среди производителей смартфонов. Практически каждая компания разрабатывает устройства с невидимыми камерами.

Однако, блоки основных камер у устройств, наоборот становятся все больше и больше. Поэтому решение TCL создать смартфон с невидимой задней камерой удивляет.

На изображениях видно, что у экрана смартфона нет отверстий, вырезов и “челок”. Только верхняя часть задней панели выглядит немного толще. Видимо, именно там расположили основную камеру. На боковых гранях корпуса есть кнопка включения и регулировки громкости, снизу — разъем USB-C.

Первый смартфон с технологией подэкранной камеры будет представлен осенью этого года, это будет ZTE Axon 20. Когда TCL выпустит свой такой смартфон неизвестно. Иногда патенты так и остаются патентами.