TCL представила в России линейку воздухоочистителей Breeva

Бренд TCL представил в России воздухоочистители Breeva A2 и Breeva A3, оснащенные многоступенчатой системой фильтрации по собственной разработанной технологии. Стоит отметить, что модель Breeva А2 обладатель премии Red Dot Product Design Awards 2021 за эстетичный внешний вид.

Обе модели воздухоочистителей оснащены сменными гипоаллергенными фильтрами HEPA 13. По словам производителя, они удерживают 99,97% пыли, что делает воздух в комнате чище. Система двойных лазерных сенсоров для определения микроскопических частиц размером 0,3 микрона помогает очищать воздух даже от сигаретного дыма и запахов животных.

Breeva A2 (слева) и Breeva A3 (справа)

С помощью встроенного Wi-Fi модуля, воздухоочистителем можно управлять при помощи фирменного приложения TCL Home App. Также с его помощью можно настроить уровень подсветки, которая не будет отвлекать от сна даже в темном помещении.

Модель Breeva А2 очищает воздух в комнате до 17 квадратных метров за 12 минут и в комнате до 42 метров за 30 минут. Модель Breeva А3 способна очистить воздух в помещении до 74 метров за 15 минут и в помещении до 181 метра за 30 минут.

Старшая модель Breeva А3 отличается большей системой фильтрации и оснащается дополнительной технологией TCL BreevaShield, которая дает безвредное UV-C излучение для очищения воздуха от вирусов и бактерий.

Модели воздухоочистителей Breeva уже доступны для покупки на российском рынке. Breeva A2 можно приобрести за 10 490 рублей, а Breeva A3 – 13 990 рублей.