Ремастер трилогии GTA выйдет осенью 2021 года

Rockstar в самом деле работает над тремя ремастерами Grand Theft Auto, которые выходили на PS2 и Xbox. Об этом сообщает зарубежное издание Kotaku со ссылкой на три источника.

Стало известно, что ремастеры готовятся на движке Unreal Engine. Выбор пал на этот движок из-за его универсальности, а собственная разработка может значительно затянуть рабочий процесс.

Релиз обновлённых ГТА переносился несколько раз. Сейчас игры планируют выпустить в октябре 2021 года на актуальных консолях типа PS5 и Xbox Series X|S. Однако версии для PC и мобильных платформах могут задержаться до 2022 года.

Игры выйдут в сборнике в цифровом виде. Физические копии навряд ли будут выпускаться, но компания может выпустить коллекционное издание с фан-боксом.

Также источники, которым удалось увидеть немного геймплея рассказывают, что в ремастерах прослеживается новая и старая графика. Визуально они похожи на оригиналы с модами.

За разработку отвечает Rockstar Dundee из Шотландии. До этого студия называлась Ruffian Games и работала над Crackdown 2 и 3.

Если подобный сборник обретёт успех, то Rockstar может выпустить переиздание Red Dead Redemption и гоночного симулятора Midnight Club.