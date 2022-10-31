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Светящийся логотип может вернуться в MacBook

Apple может вернуть в новые MacBook светящийся логотип, который исчез с ноутбуков несколько лет назад. О его появлении свидетельствуют сразу несколько недавних патентов.

В мае 2022 года стало известно, что Apple подала заявку на регистрацию патента с описанием частично-зеркальной подсветки логотипа. Разработчиком выступают три инженера Apple, которые работают в компании с 2018 года.

Apple выпускала MacBook со светящимся логотипом компании с 1999 по 2015 год. С выходом MacBook 12″ на место подсветки пришла обычная металлическая полировка.

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Источник:
Macrumors
Валентин Снежин

Валентин Снежин

Зависимая от гаджетов и кофеина форма жизни.

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