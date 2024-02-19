Обзор Suunto Vertical – мощные часы для мощных тренировок

Suunto Vertical — это не те часы, которые вы наденете под деловой костюм, а затем вечером займетесь в них же фитнесом. Они предназначены для занятий спортом и для того, чтобы выглядеть как настоящий атлет.

В этом обзоре разберёмся, для кого подойдут Suunto Vertical и стоят ли они своих денег.

Характеристики Suunto Vertical

Габариты: 49×49×13,6 мм

Вес: 86 г (74 г для Titanium Solar)

Корпус: пластик, полиамид, армированный стекловолокном, титан Grade 5

Экран: 1,4” (280×280), MIP

Датчики: барометр, высотомер, SpO2, магнитный компас, температура, оптический HR/HRV

Навигация: двухдиапазонный GPS L1+L5, ГЛОНАСС, ГАЛИЛЕО, QZSS, BDS

Спорт: более 95 режимов тренировок

Автономность: до 60 дней

Класс пыле-влагозащиты: WR100

Рабочая температура: от -20° C до +55° C

Цена на момент обзора: от 64 400 рублей

Внешний вид

Выглядят часы массивно, и благодаря этому выглядят очень круто — во время занятий спортом прибавляют +100 к уверенности. Однако, при беге на длинные дистанции (от 10 км) часы начинают ощущаться на руке — чувствуется, что рука не пустая.

При этом вес устройства составляет 74 или 86 граммов в зависимости от версии, что не должно критично сказываться на ощущениях, поэтому скорее сказываются их массивные габариты и просто привычка.

Часы Suunto Vertical для управления, помимо сенсорного экрана, имеют три физические кнопки. Несмотря на мягкость хода средней кнопки, которая одновременно может использоваться для разблокировки экрана, случайных нажатий не происходит благодаря форме корпуса.

Что касается самого бренда, то Suunto не только имеет штаб-квартиру в Финляндии, но и производится на их территории, о чем свидетельствует надпись “Design and made in Finland” на коробке и задней части часов.

Ремешок у часов сделан из силикона с гвоздиком-фиксатором для заправляемой половины вместо привычного хомута. Такой вариант крепления ремешка к часам более надежен и предотвращает случайное выпадение во время активности с высокой интенсивностью. За такой ремешок можно поставить отдельный плюс.

Безель не вращается, но на нем есть многочисленные небольшие выемки. Он также не имеет меток для секунд или часов непосредственно на поверхности. Всё это находится непосредственно под стеклом циферблата.

На нижней части часов установлен датчик пульса с интегрированным пульсоксиметром (Life Q Optical HR + Puls OX), который используется для всех измерений, включая уровень насыщения крови кислородом. Этот обновленный датчик потребляет меньше энергии и обеспечивает более точные результаты.

Экран

Часы обладают отличным цветным матричным экраном диаметром 1,4 дюйма с сапфировым стеклом. Оно прочное и за время тестирования не появилось каких-либо царапин, несмотря на отсутствие защиты типа бортиков.

Видимость изображения на экране отличная в любую погоду, при недостатке света включается светодиодная подсветка.

Экран активируется при взмахе руки, и гироскопические датчики тут отрабатывают очень четко. На стекле отражается мало бликов, но даже с ними вся информация легко читается.

Аккумулятор и зарядка

Нигде не нашёл информации о ёмкости аккумулятора часов, ни в инструкции в коробке, ни на официальном сайте. Указано лишь: “батарея перезаряжаемая литиево-ионная”. Продолжительность работы в различных режимах указана как до 60 дней, полученная в лабораторных условиях. Из личного опыта, тестируемый образец на одном заряде проработал больше недели с использованием тренировочных режимов в помещении.

Несмотря на отличные характеристики длительности работы батареи, процесс зарядки аккумулятора становится приключением, особенно в первый раз, когда ещё не понимаешь, что происходит.

Зарядное устройство примагничивается к нижней части часов достаточно крепко. Оно имеет 2 электрических контакта и магнит посередине, при этом больше нигде не фиксируется.

В результате зарядное устройство может вращаться относительно часов, и электрические контакты теряют соединение. Чтобы зарядка прошла успешно, необходимо очень аккуратно помещать часы на ровную и стабильную поверхность.

Спортивные режимы

В Suunto Vertical представлено большое количество разнообразных спортивных режимов как для закрытых помещений, так и на свежем воздухе. Во время написания обзора погодные условия не позволили в достаточной мере испытать большинство из них, поэтому в основном тестировались режимы в помещениях.

На беговой дорожке, как и у всех спортивных часов, которые я тестировал, есть погрешность, и данные расходятся с показаниями расстояния на самой беговой дорожке.

Также, как и у всех остальных, показания пройденного расстояния за единицу времени завышаются. Но это несущественно, поскольку во время тренировки на беговой дорожке гораздо интереснее отслеживать показания пульса. Для тренировок на свежем воздухе имеется чип GPS, который позволяет более точно отслеживать расстояние и скорость.

На закрытой воде часы хорошо справляются с подсчетом количества дорожек (что является частой проблемой для спортивных часов) и количества гребков. Когда я смотрел другие обзоры, многие отмечали, что часы путают баттерфляй и кроль. Да, такое бывает, но как часы на одной руке должны определить, что в это время делает вторая рука. Важно отметить, что в спортивных режимах уже предустановлены плавание как на открытой воде, так и в бассейне.

Что касается силовых тренировок в зале, здесь все просто: есть время, есть пульс, есть круги, которыми я никогда не пользовался ни на каких других часах.

Мобильное приложение

Мобильное приложение доступно как для Android, так и для iOS. Продуманное приложение с удобной навигацией позволяет просматривать всю статистику собственных тренировок, а также подписываться на друзей и делиться с ними своими достижениями в спортивном сообществе.

Спортивное приложение Suunto не только разработано для удобной работы, но и обладает возможностью кастомизации главного экрана для отображения наиболее важной информации для конкретного спортсмена. По сравнению с приложением Garmin на мой взгляд, Suunto имеет более приятный дизайн, а удобство использования превосходит.

Из минусов работы часов с приложением можно отнести необходимость подключения к WiFi 2.4 ГГц при скачивании карт, которые необходимы для использования часов в качестве навигатора.

Итог

Suunto Vertical — это надежные часы, которые отлично подойдут для занятий трейлраннингом, походами, особенно в горах, или для участия в триатлоне. Они оснащены GPS и высотомером, что делает их идеальным выбором для таких видов активностей. Долгое время работы на одном заряде делает их привлекательным вариантом для длительных походов или тренировок на свежем воздухе.

Однако, если вам необходимы часы для обычного бега или плавания, возможно, стоит рассмотреть более компактные модели. Размеры могут иметь значение, особенно если вам важно, чтобы часы не мешали во время активности.

В общем, Suunto Vertical представляют собой отличный выбор для тех, кто ищет надежные и функциональные часы для активного образа жизни и занятий спортом.

Павел Черноусов Плюсы Отличный дисплей

Отличная автономность

Удобный ремешок

Понятное приложение Недостатки Зарядное устройство

Габариты устройства на любителя