Супруги продали своего ребёнка, чтобы купить iPhone

Вопиющий случай произошёл в Индии, семейная пара продала своего 8-месячного ребёнка, а на вырученные деньги приобрели премиальный смартфон и планировали развлечься.

Как сообщают представители полиции Западной Бенгалии, местные жители обратились в правоохранительные органы с просьбой проверить подозрительную семью, которая жила скромно, но внезапно начала выкладывать в соцсети фотографии с дорогим айфоном.

В ходе проверки было выяснено, что молодая пара продала своего 8-месячного сына, чтобы купить iPhone, а на оставшеюся сумму планировали отправиться в путешествие. Помимо этого, горе-родители пытались продать второго своего ребёнка возрастом 7 лет, но к счастью, безуспешно.

В настоящее время мать проданного малыша и его покупатель арестованы, а вот отец находится на свободе.