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Новости

Старые Android-смартфоны перестанут открывать сайты в 2021 году

Устаревшие Android-смартфоны и прочие устройства, перестанут открывать несколько тысяч сайтов, а всё благодаря Let’s Encrypt и IdenTrust, которые в 2015 году ввели перекрестную подпись для сертификации сайтов с шифрованием. В сентябре 2021 года сертификат закончит свой срок действия. Таким образом большинство сайтов, которые используют бесплатные сертификат, перестанут открываться.

Корневой сертификат DST Root X3 закончит работать 1 сентября 2021 года, но компании не смогли подговориться о его продлении и Let’s Encrypt будет вынуждена перейти на свой сертификат.

Ожидается, что проблема возникнет со смартфонами, которые не получали обновления с 2016 году. В эту категорию входят устройство работающие под управлением Android 7.1.1 и более старых версиях. Именно в этих системах работает устаревший сертификат, который прекратит работу в 2021 году.

  • Android Version Distribution

Решить проблему можно несколькими способами. Например, приобрести современный смартфон или ждать обновление операционной системы. Также можно пользоваться браузером Firefox, который использует собственные встроенные сертификаты.

Более 200 миллионов сайтов по всему миру используют сертификат Let’s Encrypt, а Android 7 до сих пор установлен на 33,8% устройствах.

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Источник:
Letsencrypt
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