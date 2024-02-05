Starfield и Indiana Jones могут официально появиться на PlayStation 5

Microsoft задумывается выпустить Indiana Jones and the Great Circle от Bethesda на PlayStation 5. Изначально она будет доступна на Xbox Series X|S и PC, а версия для PS5 может выйти через несколько месяцев. Сам анонс игры запланирован на Xbox и PC в декабре 2024 года.

Кроме того, Starfield тоже может появиться на PS5 в 2024 году. А в ближайшее время ожидается анонс Hi-Fi Rush для PS5 и Nintendo Switch.

Мультиплатформенный подход становится частью новой стратегии Microsoft по выпуску игр. Компания взвешивает решение, какие проекты оставить эксклюзивными, а какие расширить на PS5 и Switch в будущем.