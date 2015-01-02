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Новости

Стало известно, когда покажут новый iPhone SE

Японский ресурс MacOtakara сообщает, что весной компания Apple выпустит iPhone SE третьего поколения. Причём новинка будет представлена в двух вариантах — обычная и Plus. Предполагается, что Apple выпустит версию на базе дизайна iPhone 8 Plus. Или же это будет вариант на основе iPhone XR, но с актуальным железом.

Пока что данных о конкретных параметрах нет, однако логично будет предположить, что новинка получит 3 или 4 ГБ ОЗУ, процессор последнего поколения, при этом экран наверняка будет обычным LCD, а не новомодным OLED.

Пока что нет данных о цене, однако, скорее всего, новинка будет стоить 500-600 долларов, чтобы «закрыть» нижний ценовой сегмент для «яблочной» продукции.

Также наверняка новинка ограничится одной камерой.

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Источник:
MacOtakara
Теги: 
Андрей Галадей

Андрей Галадей

Любитель железок, старых игр и Linux.

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