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Стало известно, какие Mac и MacBook не получат macOS 26

Apple прекратит поддержку четырех моделей Mac.

Apple представит новую версию macOS на конференции WWDC 2025. Однако не все владельцы ноутбуков и компьютеров Mac смогут обновиться.

Согласно сообщениям инсайдеров, macOS 26 не будет поддерживаться на:

  • MacBook Pro 2018
  • MacBook Air 2020 (Intel)
  • iMac Pro 2017
  • Mac mini 2018

По слухам, вес новой macOS 26 составит чуть больше 17 ГБ, что на 2 ГБ больше, чем текущая macOS Sequoia.

Напомним, накануне авторитетный инсайдер и журналист Bloomberg Марк Гурман рассказал, что Apple перейдет на годовой формат именования своих систем. Именно поэтому macOS получит цифру «26».

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Источник:
Apple Insider
Анатолий Почивалов

Анатолий Почивалов

С проницательным взглядом на инновации поднимаю важные вопросы и исследую потенциал нашего технологического будущего.
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