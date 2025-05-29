Стало известно, какие Mac и MacBook не получат macOS 26

Apple представит новую версию macOS на конференции WWDC 2025. Однако не все владельцы ноутбуков и компьютеров Mac смогут обновиться.

Согласно сообщениям инсайдеров, macOS 26 не будет поддерживаться на:

MacBook Pro 2018

MacBook Air 2020 (Intel)

iMac Pro 2017

Mac mini 2018

По слухам, вес новой macOS 26 составит чуть больше 17 ГБ, что на 2 ГБ больше, чем текущая macOS Sequoia.

Напомним, накануне авторитетный инсайдер и журналист Bloomberg Марк Гурман рассказал, что Apple перейдет на годовой формат именования своих систем. Именно поэтому macOS получит цифру «26».