Стало известно, какие Mac и MacBook не получат macOS 26

Apple представит новую версию macOS на конференции WWDC 2025. Однако не все владельцы ноутбуков и компьютеров Mac смогут обновиться.
Согласно сообщениям инсайдеров, macOS 26 не будет поддерживаться на:
- MacBook Pro 2018
- MacBook Air 2020 (Intel)
- iMac Pro 2017
- Mac mini 2018
По слухам, вес новой macOS 26 составит чуть больше 17 ГБ, что на 2 ГБ больше, чем текущая macOS Sequoia.
Напомним, накануне авторитетный инсайдер и журналист Bloomberg Марк Гурман рассказал, что Apple перейдет на годовой формат именования своих систем. Именно поэтому macOS получит цифру «26».
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