Российским пользователям запретили покупать игры S.T.A.L.K.E.R.

Игровая студия GSC Game World без уведомлений запретила российским пользователям приобретать игры серии S.T.A.L.K.E.R. в Steam. Кроме самого S.T.A.L.K.E.R. запрет коснулся легендарных «Казаков» и «Героев уничтоженных империй».

Позиции хоть и есть в списке, но на самой странице проекта отсутствует кнопка «В корзину». Каких-либо официальных комментариев от GSC Game World нет.

При этом S.T.A.L.K.E.R. 2 можно предварительно купить через Epic Games Store за 2 499 рублей.

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