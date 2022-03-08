Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Новости

Российским пользователям запретили покупать игры S.T.A.L.K.E.R.

Игровая студия GSC Game World без уведомлений запретила российским пользователям приобретать игры серии S.T.A.L.K.E.R. в Steam. Кроме самого S.T.A.L.K.E.R. запрет коснулся легендарных «Казаков» и «Героев уничтоженных империй».

Позиции хоть и есть в списке, но на самой странице проекта отсутствует кнопка «В корзину». Каких-либо официальных комментариев от GSC Game World нет.

При этом S.T.A.L.K.E.R. 2 можно предварительно купить через Epic Games Store за 2 499 рублей.

Подпишитесь на наш Telegram. Там много интересного!

Теги: 
Источник:
Steam, The GEEK

Комментарии

guest
0 Комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии