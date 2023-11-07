В сеть утекла возможная дата выхода S.T.A.L.K.E.R. 2: опубликована дорожная карта игры

Долгожданная игра S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl может выйти уже через три месяца. Это следует из дорожной карты GSC Game World, которую опубликовало сообщество «Вестник „Того Самого Сталкера“».

Согласно опубликованному документу, релиз новой части культовой серии S.T.A.L.K.E.R. запланирован на февраль 2024 года.

В фанатском сообществе отметили, что данная дорожная карта «из стен самой GSC» содержит подробности о ходе и планировании разработки, вехи игры на определенный период, а также имена ответственных лиц. Интересно, что согласно документации, S.T.A.L.K.E.R. 2 все-таки будет содержать русскую текстовую локализацию.

«Сердце Чернобыля» фанаты ждут уже без малого пять лет. В настоящее время выход игры был перенесен на первый квартал 2024 года. Однако, энтузиасты зря времени не теряли и выпустили собственную играбельную версию S.T.A.L.K.E.R. 2, основываясь на слитом билде, с сохранениями, кат-сценами, заданиями и другим контентом.