Microsoft возвращает деньги за предзаказы S.T.A.L.K.E.R. 2

Microsoft начала возвращать покупателям деньги взятые за предзаказ грядущего шутера S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl.

Разработчики из GSC Game World подтвердили факт возврата и назвали это стандартной процедурой, которая связана с переносом проекта. В студии подчеркнули, что позже игру можно будет предзаказать заново.

Выход S.T.A.L.K.E.R. 2 перенесли на 2023 год. Конкретная дата не сообщается.

Напомним, что официального релиза в России не будет, как и антипиратской защиты и русской озвучки.

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