Глобальный мод Oblivion Lost Remake 3.0 для «S.T.A.L.K.E.R.: Тень Чернобыля» вышел в ОБТ

Началось открытое бета-тестирование глобального мода Oblivion Lost Remake 3.0 для «S.T.A.L.K.E.R.: Тень Чернобыля». Работа над ним велась с 2014 года.

Oblivion Lost Remake 3.0 возрождает первоначальную концепцию «S.T.A.L.K.E.R.» 2002-2003 годов. Модификация включает в себя контент, который был исключен из финальной версии игры, а также ранний вариант сюжета, основанный на повести «Дети Зоны». Кроме того, улучшено поведение NPC и добавлены две новые локации «Крысиные подземелья» и «Уровень 12», которые были удалены из оригинальной игры.

Скачать Oblivion Lost Remake 3.0 можно на Windows через «Google Диск» или «Яндекс Диск». Для установки мода необходимо распаковать архив и запустить Oblivion Lost Remake.exe.