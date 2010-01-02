Стали известны все версии памяти и цены iPhone 12

Китайские источники опубликовали новые данные о ценах на iPhone, а также весь список вариантов памяти.
Сведения выглядят так:
Цены iPhone 12 mini:
- 64 ГБ – 649 долларов
- 128 ГБ – 699 долларов
- 256 ГБ – 799 долларов
iPhone 12:
- 64 ГБ – 749 долларов
- 128 ГБ – 799 долларов
- 256 ГБ – 899 долларов
iPhone 12 Pro:
- 128 ГБ – 999 долларов
- 256 ГБ – 1099 долларов
- 512 ГБ – 1299 долларов
iPhone 12 Pro Max:
- 128 ГБ – 1099 долларов
- 256 ГБ – 1199 долларов
- 512 ГБ – 1399 долларов
Таким образом, диапазон цен варьируется весьма широко. Разница между самой дешёвой и самой дорогой моделью составляет более чем два раза.
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