Стали известны все версии памяти и цены iPhone 12

Китайские источники опубликовали новые данные о ценах на iPhone, а также весь список вариантов памяти.

Сведения выглядят так:

Цены iPhone 12 mini:

64 ГБ – 649 долларов

128 ГБ – 699 долларов

256 ГБ – 799 долларов

iPhone 12:

64 ГБ – 749 долларов

128 ГБ – 799 долларов

256 ГБ – 899 долларов

iPhone 12 Pro:

128 ГБ – 999 долларов

256 ГБ – 1099 долларов

512 ГБ – 1299 долларов

iPhone 12 Pro Max:

128 ГБ – 1099 долларов

256 ГБ – 1199 долларов

512 ГБ – 1399 долларов

Таким образом, диапазон цен варьируется весьма широко. Разница между самой дешёвой и самой дорогой моделью составляет более чем два раза.