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Новости

Стали известны все версии памяти и цены iPhone 12

Китайские источники опубликовали новые данные о ценах на iPhone, а также весь список вариантов памяти.

Сведения выглядят так:

Цены iPhone 12 mini:

  • 64 ГБ – 649 долларов
  • 128 ГБ – 699 долларов
  • 256 ГБ – 799 долларов

iPhone 12:

  • 64 ГБ – 749 долларов
  • 128 ГБ – 799 долларов
  • 256 ГБ – 899 долларов

iPhone 12 Pro:

  • 128 ГБ – 999 долларов
  • 256 ГБ – 1099 долларов
  • 512 ГБ – 1299 долларов

iPhone 12 Pro Max:

  • 128 ГБ – 1099 долларов
  • 256 ГБ – 1199 долларов
  • 512 ГБ – 1399 долларов

Таким образом, диапазон цен варьируется весьма широко. Разница между самой дешёвой и самой дорогой моделью составляет более чем два раза.

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Источник:
GSM Arena
Теги: 
Андрей Галадей

Андрей Галадей

Любитель железок, старых игр и Linux.

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