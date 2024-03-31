Стали известны продажи PS2 за всё время

Глава Sony Interactive Entertainment Джим Райан раскрыл общее число продаж PlayStation 2. Последний раз Sony рассказывала об этом в 2012 году. На тот момент тираж консоли составлял 155 млн проданных единиц.

Теперь по данным Джима Райана, общие продажи PS2 составили 160 млн экземпляров. Таким образом, консоль выпущенная в 2000 году, всё ещё возглавляет список самых продаваемых консолей за всю историю.

Самой популярной игрой на PS2 является GTA: San Andreas. На март 2012 года было зафиксировано 20,81 млн проданных копий PS2-версии игры.

Сейчас топ также возглавляют Nintendo DS (154,02 млн) и Nintendo Switch (139,36 млн).