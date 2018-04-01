Стала известна стоимость смарт-часом Xiaomi Mi Watch Color
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Стала известна стоимость смарт-часом Xiaomi Mi Watch Color

В конце 2019 года Xiaomi анонсировала смарт-часы Mi Watch Color. Официального мероприятия с презентацией новинки еще не было, а стоимость гаджета стала известна только сегодня.

Среди характеристик называются: 1,39-дюймовый AMOLED дисплей с разрешением 454 х 454 пикселей и аккумулятор ёмкостью 420 мАч. Время автономной работы в режиме ожидания составляет 22 дня, а в режиме рационального использования до 14 дней.

Xiaomi

Кроме того, часы получили модуль NFC, который позволит производить бесконтактную оплату. Стоимость базовой версии Mi Watch Color будет начинаться от 115 долларов. Дата выхода пока неизвестна.

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