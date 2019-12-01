Опубликованы первые изображения Xiaomi Watch Color
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Новости

Опубликованы первые изображения Xiaomi Watch Color

Сегодня в сети удалось отыскать интересную информацию, касающуюся новых умных часов от Xiaomi – модели Watch Color. Видео нового девайса было опубликовано на странице известного инсайдера – @AndroidSaint. Он опубликовал видеоролик, в котором показаны умные часы со сменными ремешками разных цветов на руках мужчин и женщин.

Как выяснилось позже, ремешки не только разного цвета, но и предназначены для разных случаев. А вот ни стоимости, ни характеристик представлено не было. Зато стало ясно, что Xiaomi Watch Color поступят в продажу уже на этой праздничной неделе. Есть информация, правда, неподтвержденная, что этот девайс по своим возможностям и характеристикам близок с Huami Amazfit GTR.

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