Опубликованы первые изображения Xiaomi Watch Color

Сегодня в сети удалось отыскать интересную информацию, касающуюся новых умных часов от Xiaomi – модели Watch Color. Видео нового девайса было опубликовано на странице известного инсайдера – @AndroidSaint. Он опубликовал видеоролик, в котором показаны умные часы со сменными ремешками разных цветов на руках мужчин и женщин.

Weren't we talking about a Haylou smartwatch yesterday. Well, here's a new Mi Color Watch with a ton of colour combinations. More details coming January 3rd. #xiaomi #redmi pic.twitter.com/Z3PQ144diu — Abdul Q. (@AndroidSaint) December 30, 2019

Как выяснилось позже, ремешки не только разного цвета, но и предназначены для разных случаев. А вот ни стоимости, ни характеристик представлено не было. Зато стало ясно, что Xiaomi Watch Color поступят в продажу уже на этой праздничной неделе. Есть информация, правда, неподтвержденная, что этот девайс по своим возможностям и характеристикам близок с Huami Amazfit GTR.