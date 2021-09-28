Стала известна дата запуска смартфона realme GT Master Edition в России

Официальное представительство realme в России объявило дату запуска флагманского смартфона realme GT Master Edition – 5 октября в 14:00 по мск.

Realme GT Master Edition станет первым в официальной российской рознице смартфоном на процессоре Qualcomm Snapdragon 778G 5G. За создание необычного дизайна, получившего премию iF Design Award, отвечал известный промышленный дизайнер Наото Фукасава.

На презентации представители компании, продемонстрируют новое устройство, раскроют российские цены, даты старта продаж и расскажут о характеристиках новинки.