Стала известна дата анонса складных Oppo Find N2 и N2 Flip

Популярный инсайдер Digital Chat Station назвал дату анонса складных Oppo Find N2 Flip и Oppo Find N2.

Сообщается, что уже завтра компания начнет активно тизерить новинки, а презентация состоится 15 декабря.

Ожидается, что раскладушка Find N2 Flip получит основной 6,8-дюймовый AMOLED с разрешением FHD+ и частотой обновления 120 Гц. Внешний — 3,26-дюймовый OLED. Смартфон уже появлялся на видео.

Версии Find N2 приписывают внешний 5,54-дюймовый AMOLED-дисплей Samsung E6 с разрешением 2120x1080p и частотой обновления 120 Гц. Диагональ внутреннего составит 7,1 дюймов, он также будет E6 AMOLED с частотой 120 Гц, но с разрешением 1920x1792px.

Оба устройства получат Snapdragon 8+ Gen 1.