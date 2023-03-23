Стала известна дата анонса Realme GT Neo 5 SE на Snapdragon 7+ Gen 2

Realme анонсировала выход Realme GT Neo 5 SE с новейшим чипом Snapdragon 7+ Gen 2. Это будет второй смартфон на этом процессоре, первым выйдет Redmi Note 12 Turbo.

Дизайн смартфона практически такой же как GT Neo 5, только без RGB-кольца под прозрачной крышкой.

Realme GT Neo 5 SE будет хорошим доступным смартфоном с AMOLED дисплеем, разрешением 1,5K и частотой обновления 120 Гц. Объем оперативной памяти будет составлять16 Гб с возможностью виртуального расширения + 5 Гб. Устройство поставляется с Android 13 и оболочкой Realme UI 4.0.

Анонс смартфона состоится 3 апреля.