Стала известна цена и характеристики iPhone SE Plus

Помните, когда все ждали появления наследника iPhone SE? Теперь все ждут увеличенную версию этого же смартфона, но уже с приставкой “Plus” в названии. По новой информации инсайдера Apple Lab новинка получит IPS-дисплей с диагональю 6,1 дюйма и привычный сканер отпечатков пальцев в кнопке Touch ID.

Работать смартфон будет на чипсете Apple A13 или A14. За фото- и видеосъемку в ответе одна основная камера с разрешением 12 МП, а также 7 МП фронтальная. Кроме того, появится оптическая стабилизация с поддержкой Smart HDR 3.

Корпус iPhone SE Plus будет защищен от влаги и пыли по стандарту IP67. Стоит предположить, что “плюс” версия станет обладателем корпуса от iPhone 8 Plus.

Начальная стоимость новинки в США составит $499 (около 53 тысяч рублей). Анонс ожидается в этом году.