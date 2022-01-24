Инсайдер назвал сроки анонса умных часов Pixel Watch

Известный инсайдер Джон Проссер сообщил о дате анонса новых умных часов Pixel Watch на базе операционной системы Wear OS нового поколения. Как ожидается, новинку могут показать уже 26 мая.

Отметим, что это пока неофициальные сведения, однако это же первый раз, когда в сеть попали данные о дате премьеры часов Google. Судя по всему, новинку покажут на мероприятии для разработчиков Google I/O, что выглядит вполне логичным шагом.

Pixel Watch 👇



I’m hearing that Google is planning on launching it on Thursday, May 26th — over year since we leaked it.



This is the first we’ve seen a set date on the device behind the scenes.



Google is known for pushing back dates — but if they do, we’ll know 👀 pic.twitter.com/Kk0D4Bom6d — Jon Prosser (@jon_prosser) January 21, 2022

Именно Проссер в прошлом году опубликовал первые данные о Pixel Watch. С тех пор его сведения подтверждались.

Новинке приписывают круглый экран, операционную систему Wear OS нового поколения, однокристальную систему Samsung (возможно, это будет некая модификация Tensor) и физическое колёсико сбоку. Цена и другие сведения пока не сообщаются.

Подписывайтесь на The GEEK в Telegram, в VK и обязательно в Instagram.