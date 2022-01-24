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Новости

Инсайдер назвал сроки анонса умных часов Pixel Watch

Известный инсайдер Джон Проссер сообщил о дате анонса новых умных часов Pixel Watch на базе операционной системы Wear OS нового поколения. Как ожидается, новинку могут показать уже 26 мая.

Отметим, что это пока неофициальные сведения, однако это же первый раз, когда в сеть попали данные о дате премьеры часов Google. Судя по всему, новинку покажут на мероприятии для разработчиков Google I/O, что выглядит вполне логичным шагом.

Именно Проссер в прошлом году опубликовал первые данные о Pixel Watch. С тех пор его сведения подтверждались.

Новинке приписывают круглый экран, операционную систему Wear OS нового поколения, однокристальную систему Samsung (возможно, это будет некая модификация Tensor) и физическое колёсико сбоку. Цена и другие сведения пока не сообщаются.

Источник:
Twitter

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Андрей Галадей

Андрей Галадей

Любитель железок, старых игр и Linux.

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