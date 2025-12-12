Street Fighter получил первый тизер. Премьера в 2026 году | The GEEK
Street Fighter получил первый тизер. Премьера в 2026 году

На церемонии The Game Awards 2025 показали дебютный тизер фильма Street Fighter.
Редакция The GEEK сегодня в 17:58

Legendary и Paramount показали дебютный тизер экранизации Street Fighter на церемонии The Game Awards 2025. В ролике сразу сделали ставку на фирменный стиль серии: знакомые персонажи, уличные драки и тот самый «мордобой», за который франшизу знают десятилетиями.

Премьера фильма запланирована на 16 октября 2026 года. Сюжет развернётся в 1993 году. По завязке Рю и Кен получают приглашение на турнир, который быстро превращается в часть масштабного и опасного заговора.

Режиссёром картины выступает Китао Сакурай, ранее работавший над сериалом «Скрежет металла». Сценарий написал Далан Муссон, известный по фильму «Капитан Америка: Дивный новый мир».


В актёрский состав вошли Эндрю Кодзи, Ноа Сентинео, Кёртис Джеймс Джексон III (50 Cent), Каллина Лян, Коди Роудс, Орвилл Пек, Хирооки Гото, а также Джейсон Момоа, Александр Волкановски и Давид Дастмалчян.

Судя по первому трейлеру, авторы делают ставку на узнаваемый дух оригинальных игр и не пытаются упростить Street Fighter под массовое кино.

