Характеристики фирменного процессора Xiaomi для смартфонов утекли в сеть

Xiaomi готовится вернуться в сегмент разработки мобильных процессоров. Накануне известный инсайдер Fixed Focus Digital раскрыл характеристики чипа.

По его данным, процессор Xiaomi на архитектуре Arm v9 будет производиться по техпроцессу TSMC N4P (4-нм) — проверенному и более экономичному варианту. Внутренняя структура чипа предполагает восьмиядерную конфигурацию 1+3+4:

1× Cortex X925 — 3,2 ГГц

3× Cortex A725 — 2,6 ГГц

4× Cortex A520 — 2,0 ГГц

За графику будет отвечать GPU Imagination Technologies IMG DXT72 с частотой 1,3 ГГц. По предварительным оценкам, его производительность может превзойти графику Adreno 740 в Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2.

Ожидается, что Xiaomi также интегрирует собственный процессор обработки изображений (ISP), а модули связи 5G и DSP будут поставляться MediaTek, Synopsys или Huawei.