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Характеристики фирменного процессора Xiaomi для смартфонов утекли в сеть

Компания намерена вернуться на рынок мобильных чипсетов.

Xiaomi готовится вернуться в сегмент разработки мобильных процессоров. Накануне известный инсайдер Fixed Focus Digital раскрыл характеристики чипа.

По его данным, процессор Xiaomi на архитектуре Arm v9 будет производиться по техпроцессу TSMC N4P (4-нм) — проверенному и более экономичному варианту. Внутренняя структура чипа предполагает восьмиядерную конфигурацию 1+3+4:

  • 1× Cortex X925 — 3,2 ГГц
  • 3× Cortex A725 — 2,6 ГГц
  • 4× Cortex A520 — 2,0 ГГц

За графику будет отвечать GPU Imagination Technologies IMG DXT72 с частотой 1,3 ГГц. По предварительным оценкам, его производительность может превзойти графику Adreno 740 в Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2.

Ожидается, что Xiaomi также интегрирует собственный процессор обработки изображений (ISP), а модули связи 5G и DSP будут поставляться MediaTek, Synopsys или Huawei.

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Источник:
Weibo
Анатолий Почивалов

Анатолий Почивалов

С проницательным взглядом на инновации поднимаю важные вопросы и исследую потенциал нашего технологического будущего.
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