Netflix снимет реалити-шоу «Игра в кальмара»

Netflix заявил о подготовке к съёмкам реалити-шоу по мотивам корейского сериала «Игра в кальмара».

Сейчас идёт кастинг. Подать заявку на участие может любой желающих со знанием английского языка, чтобы было проще общаться и понимать правила. Призовой фонд составит 4,56 млн долларов. Всего будет 456 игроков.

Кроме оригинальных игр, появятся и другие. Запись шоу разделят на 10 эпизодов, которые переведут и будут транслировать на стриминге.

Напомним, Netflix опубликовал первый тизер второго сезона сериала «Игра в кальмара». Премьера состоится в 2023 году.

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