Список устройств Xiaomi и Redmi, которые получат HyperOS во втором квартале 2024 года

Новая операционная система Xiaomi HyperOS дебютировала в конце прошло года. С тех пор, компания постепенно обновляет свои устройства. Накануне был опубликован новый перечень гаджетов, которые получат обновление во втором квартале 2024 года.

Согласно плану Xiaomi, который представило индийское подразделение компании, за апрель-июнь HyperOS может прийти на следующие устройства:

Xiaomi 11 Ultra

Xiaomi 11T Pro

Mi 11X

Xiaomi 11i HyperCharge

Xiaomi 11 Lite

Xiaomi 11i

Mi 10

Xiaomi Pad 5

Redmi K50i

Линейка Redmi 13C

Redmi 12

Redmi 11 Prime 5G

Линейка Redmi Note 11

Подробнее об операционной системе Xiaomi HyperOS можно почитать в этом материале.