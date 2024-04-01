Список устройств Xiaomi и Redmi, которые получат HyperOS во втором квартале 2024 года

Новая операционная система Xiaomi HyperOS дебютировала в конце прошло года. С тех пор, компания постепенно обновляет свои устройства. Накануне был опубликован новый перечень гаджетов, которые получат обновление во втором квартале 2024 года.
Согласно плану Xiaomi, который представило индийское подразделение компании, за апрель-июнь HyperOS может прийти на следующие устройства:
- Xiaomi 11 Ultra
- Xiaomi 11T Pro
- Mi 11X
- Xiaomi 11i HyperCharge
- Xiaomi 11 Lite
- Xiaomi 11i
- Mi 10
- Xiaomi Pad 5
- Redmi K50i
- Линейка Redmi 13C
- Redmi 12
- Redmi 11 Prime 5G
- Линейка Redmi Note 11
Подробнее об операционной системе Xiaomi HyperOS можно почитать в этом материале.