Список устройств Xiaomi и Redmi, которые получат HyperOS в первом полугодии 2024 года

Xiaomi объявила о скором релизе обновления HyperOS для ряда своих глобальных устройств.
В первом полугодии 2024 года будут обновлены до новейшей версии операционной системы следующие устройства:
- Линейка Xiaomi 14
- Линейка Redmi Note 13
- Линейка Xiaomi 13
- Redmi Note 12 Pro+ 5G
- Линейка Xiaomi 13T
- Redmi Note 12 Pro 5G
- Линейка Xiaomi 12
- Redmi Note 12 5G
- Xiaomi Pad 6S Pro
- Xiaomi Pad 6
- Redmi Pad SE
- Линейка Xiaomi 12T
- Xiaomi Watch S3
- Xiaomi Smart Band 8 Pro
Новая система будет предустановлена на четырех устройствах прямо из коробки, включая последние модели Xiaomi 14, планшет Pad 6S Pro, а также умные часы Watch S3 и фитнес-браслет Smart Band 8 Pro.
Для проверки доступности обновления HyperOS перейдите в раздел «Об устройстве» на вашем гаджете и нажмите на уведомление о версии MIUI. Если обновление доступно для устройства, вы увидите соответствующее сообщение.