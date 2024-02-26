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Список устройств Xiaomi и Redmi, которые получат HyperOS в первом полугодии 2024 года

Xiaomi объявила о скором релизе обновления HyperOS для ряда своих глобальных устройств.

В первом полугодии 2024 года будут обновлены до новейшей версии операционной системы следующие устройства:

  • Линейка Xiaomi 14
  • Линейка Redmi Note 13
  • Линейка Xiaomi 13
  • Redmi Note 12 Pro+ 5G
  • Линейка Xiaomi 13T
  • Redmi Note 12 Pro 5G
  • Линейка Xiaomi 12
  • Redmi Note 12 5G
  • Xiaomi Pad 6S Pro
  • Xiaomi Pad 6
  • Redmi Pad SE
  • Линейка Xiaomi 12T
  • Xiaomi Watch S3
  • Xiaomi Smart Band 8 Pro

Новая система будет предустановлена на четырех устройствах прямо из коробки, включая последние модели Xiaomi 14, планшет Pad 6S Pro, а также умные часы Watch S3 и фитнес-браслет Smart Band 8 Pro.

Для проверки доступности обновления HyperOS перейдите в раздел «Об устройстве» на вашем гаджете и нажмите на уведомление о версии MIUI. Если обновление доступно для устройства, вы увидите соответствующее сообщение.

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Источник:
Gizmochina
Анатолий Почивалов

Анатолий Почивалов

С проницательным взглядом на инновации поднимаю важные вопросы и исследую потенциал нашего технологического будущего.
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