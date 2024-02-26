Список устройств Xiaomi и Redmi, которые получат HyperOS в первом полугодии 2024 года

Xiaomi объявила о скором релизе обновления HyperOS для ряда своих глобальных устройств.

В первом полугодии 2024 года будут обновлены до новейшей версии операционной системы следующие устройства:

Линейка Xiaomi 14

Линейка Redmi Note 13

Линейка Xiaomi 13

Redmi Note 12 Pro+ 5G

Линейка Xiaomi 13T

Redmi Note 12 Pro 5G

Линейка Xiaomi 12

Redmi Note 12 5G

Xiaomi Pad 6S Pro

Xiaomi Pad 6

Redmi Pad SE

Линейка Xiaomi 12T

Xiaomi Watch S3

Xiaomi Smart Band 8 Pro

Новая система будет предустановлена на четырех устройствах прямо из коробки, включая последние модели Xiaomi 14, планшет Pad 6S Pro, а также умные часы Watch S3 и фитнес-браслет Smart Band 8 Pro.

Для проверки доступности обновления HyperOS перейдите в раздел «Об устройстве» на вашем гаджете и нажмите на уведомление о версии MIUI. Если обновление доступно для устройства, вы увидите соответствующее сообщение.