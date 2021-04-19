Специальная версия электросамоката Xiaomi Mi Electric Scooter Pro 2 появилась в России

Компания Xiaomi, начинает прием предварительных заказов на специальную версию электросамоката Mi Electric Scooter Pro 2 Mercedes-AMG Petronas F1 Team Edition.

Теперь жители городов могут получить в свое распоряжение удобный способ передвигаться по городу. Специальная версия Mi Electric Scooter Pro 2 сочетает в себе элементы дизайна от автопроизводителей с разработками Xiaomi в области личного транспорта.

Отличаясь производительностью премиум-класса, новый электросамокат способен достигать максимальной скорости 25 км/ч и проезжать до 45 км на одном заряде. Помимо стиля, разработчики уделили серьезное внимание вопросам безопасности: новинка обладает двойной тормозной системой, пневматическими амортизирующими шинами и встроенным дисплеем для мониторинга актуальной информации. После достижения пункта назначения самокат можно легко сложить, и он не будет занимать много места.

Mi Electric Scooter Pro 2 Mercedes-AMG Petronas F1 Team Edition будет доступен на российском рынке в ограниченном количестве. Приобрести новинку можно будет эксклюзивно в розничной сети М.Видео по цене 84 990 рублей.

В рамках предзаказа в период с 16 по 22 апреля покупатели данной модели самоката получат в подарок умные часы Xiaomi Mi Watch.