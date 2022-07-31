Стали известны полные характеристики iQOO 9T

Через пару дней iQOO представит на индийском рынке свой новый флагман iQOO 9T. Однако, сейчас стали известны его полные характеристики.

У смартфона будет 6,78-дюймовый E5 AMOLED дисплей с разрешением FHD+ и частотой обновления 120 Гц. Также ему приписывают поддержку HDR10+, защитное стекло Gorilla Glass 5 и встроенный сканер отпечатков пальцев.

Процессором выступит мощный Snapdragon 8+ Gen 1. Емкость батареи составит 4700 мАч + быстрая 120-ваттная зарядка. Сообщается, что смартфон сможет получать полный заряд за 20 минут.

Основная камера будет тройная: 50, 13 и 12 Мп. Фронтальную камеру сделают врезанной в дисплей и у нее 16 Мп.

Вариации с оперативной и встроенной памятью, а также их ценники следующие:

8 Гб оперативной (LPDDR5) и 128 Гб флеш-памяти UFS 3.1 — 49 999 рупий ~$625;

12 Гб оперативной (LPDDR5) и 256 Гб флеш-памяти UFS 3.1 — 54 999 рупий ~$689.

Также iQOO 9T наделят системой жидкостного охлаждения с большой испарительной камерой и специальным чипом, который будет отвечать за увеличение частоты кадров и оптимизации цветов в играх.

Помимо всего этого, смартфон получит: поддержку 5G, 4G LTE, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2 и GPS, защиту от воды и пыли по стандарту IP52 и пользовательскую оболочку Origin Ocean на базе Android 12. Будет ли модуль NFC пока остается вопросом. Цветовых вариации будет две — черная Alpha и белая коллаборация с BMW M motorsport под названием Legend.

Официальная презентация IQOO 9T состоится 2 августа. Смартфон позиционируется как конкурент OnePlus 10T, характеристики которого также стали известны до анонса.

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