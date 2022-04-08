SpaceX впервые отправила на МКС космических туристов

Компания SpaceX запустила к МКС корабль Crew Dragon с четырьмя туристами на борту. Экипаж состоит из бывшего космонавта Майкла Лопес-Алегрия и трёх финансистов – Ларри Коннор из США, Марк Пати из Канады и Эйтан Стиббе из Израиля.

Прибытие на станцию ожидается 9 апреля, после они проведут на ней 8 дней, а затем вернутся на Землю. По информации Bloomberg, стоимость билета на каждого составила $55 млн.

Это первая миссия, в которой туристы прилетят на МКС не на российском «Союзе», сообщает издание N+1. Также в сентябре 2021 года компания запустила в космос гражданский экипаж, но на станции они не высаживались.

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