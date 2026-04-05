У корабля Orion по пути к Луне вновь вышел из строя туалет

У корабля Orion, который сейчас выполняет пилотируемую миссию «Артемида-2» к Луне, снова возникли проблемы с туалетом. По данным западных изданий, система работает нестабильно, а NASA продолжает искать причину сбоя.

Речь идёт о туалете Universal Waste Management System. Ещё в первые сутки после старта экипаж и центр управления уже устраняли неисправность, и NASA тогда сообщало, что систему удалось вернуть к нормальной работе. Однако позже проблема проявилась снова.

Сейчас основная версия связана с неполадками в системе отвода мочи. По сообщениям СМИ, инженеры подозревают, что причиной может быть лёд или другой фактор, мешающий нормальной работе узла. При этом система для других нужд остаётся доступной, а экипаж использует резервные решения.

Несмотря на сбой, сама миссия продолжается в штатном режиме. Orion должен облететь Луну 6 апреля. Полёт «Артемиды-2» стал первой пилотируемой лунной миссией NASA более чем за 50 лет и рассчитан примерно на десять дней.

NASA пока не говорит о какой-либо угрозе для экипажа или всей миссии. На борту находятся Рид Уайзман, Виктор Гловер, Кристина Кох и Джереми Хансен, а сам полёт остаётся ключевым этапом подготовки к будущим экспедициям программы Artemis