У корабля Orion по пути к Луне вновь вышел из строя туалет

Сама миссия продолжается по плану.
Редакция The GEEK вчера в 19:47

У корабля Orion, который сейчас выполняет пилотируемую миссию «Артемида-2» к Луне, снова возникли проблемы с туалетом. По данным западных изданий, система работает нестабильно, а NASA продолжает искать причину сбоя. 

Речь идёт о туалете Universal Waste Management System. Ещё в первые сутки после старта экипаж и центр управления уже устраняли неисправность, и NASA тогда сообщало, что систему удалось вернуть к нормальной работе. Однако позже проблема проявилась снова. 

Сейчас основная версия связана с неполадками в системе отвода мочи. По сообщениям СМИ, инженеры подозревают, что причиной может быть лёд или другой фактор, мешающий нормальной работе узла. При этом система для других нужд остаётся доступной, а экипаж использует резервные решения. 

Несмотря на сбой, сама миссия продолжается в штатном режиме. Orion должен облететь Луну 6 апреля. Полёт «Артемиды-2» стал первой пилотируемой лунной миссией NASA более чем за 50 лет и рассчитан примерно на десять дней. 

NASA пока не говорит о какой-либо угрозе для экипажа или всей миссии. На борту находятся Рид Уайзман, Виктор Гловер, Кристина Кох и Джереми Хансен, а сам полёт остаётся ключевым этапом подготовки к будущим экспедициям программы Artemis

Читайте также
NASA показало Землю с корабля Orion, который летит к Луне
NASA

NASA показало Землю с корабля Orion, который летит к Луне

Земля глазами Orion.
Корабль «Орион» с астронавтами на борту ушел с орбиты Земли и движется к Луне
NASA

Корабль «Орион» с астронавтами на борту ушел с орбиты Земли и движется к Луне

Экипаж миссии «Артемида-2» спустя сутки после старта устремился к спутнику нашей планеты.
NASA запустило «Артемиду-2», первую пилотируемую миссию к Луне с 1972 года
NASA

NASA запустило «Артемиду-2», первую пилотируемую миссию к Луне с 1972 года

Полет продолжится 10 дней.
В России выделили частоты для подключения смартфонов к спутникам
БЮРО 1440

В России выделили частоты для подключения смартфонов к спутникам

Пока они доступны только компаниям, которые создают низкоорбитальные спутниковые группировки.
Ещё по теме
БЮРО 1440 запустило первые 16 серийных спутников группировки «Рассвет»

БЮРО 1440 запустило первые 16 серийных спутников группировки «Рассвет»
Землю накроет сильнейшая магнитная буря за два месяца 

Землю накроет сильнейшая магнитная буря за два месяца 
Землю накроет магнитная буря уровня G3 уже 19 марта

Землю накроет магнитная буря уровня G3 уже 19 марта
Колонизация Марса оказалась почти невозможной

Колонизация Марса оказалась почти невозможной
«Гость» из космоса: метеорит пробил крышу и рухнул в спальню жилого дома

«Гость» из космоса: метеорит пробил крышу и рухнул в спальню жилого дома
Первый отель откроют на Луне к 2032 году

Первый отель откроют на Луне к 2032 году
Подборка самых впечатляющих фотографий космоса за 2025 год

Подборка самых впечатляющих фотографий космоса за 2025 год
NASA потеряла связь с марсианским зондом после 10 лет работы

NASA потеряла связь с марсианским зондом после 10 лет работы
Приближающаяся к Земле комета 3I/ATLAS снижает яркость

Приближающаяся к Земле комета 3I/ATLAS снижает яркость
Марсоход Perseverance мог записать первые «молнии» на Марсе

Марсоход Perseverance мог записать первые «молнии» на Марсе
«Добро пожаловать, господа пришельцы»: 3I/ATLAS приближается к Земле

«Добро пожаловать, господа пришельцы»: 3I/ATLAS приближается к Земле
NASA опубликовало новые фото межзвёздной кометы 3I/ATLAS

NASA опубликовало новые фото межзвёздной кометы 3I/ATLAS
Спутниковая связь выходит на рельсы: БЮРО 1440 показало терминал для подвижного состава

Спутниковая связь выходит на рельсы: БЮРО 1440 показало терминал для подвижного состава
Астрофизик Леб: 3I/ATLAS продемонстрировал признаки искусственного происхождения

Астрофизик Леб: 3I/ATLAS продемонстрировал признаки искусственного происхождения

