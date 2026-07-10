Яндекс: 6,8 млн пользователей владеют двумя и более Станциями

За год количество пользователей, у которых есть две и более Яндекс Станции с Алисой, выросло на 45%, с 4,7 до 6,8 млн человек.

По данным Яндекса, владельцев двух Станций стало больше на 40%, до 4,3 млн человек. Количество пользователей с тремя и более устройствами выросло на 41%, до более чем 2,5 млн. Общая аудитория владельцев умных колонок Яндекса за год увеличилась на 32%.

Чаще всего Станции ставят в гостиной. На неё приходится 28% упоминаний в названиях комнат. Далее идут спальня (11%), кухня (8%), детская (2%), кабинет (1%), коридор (0,4%) и балкон (0,2%).

Сценарии использования зависят от комнаты. В гостиной чаще управляют телевизором и включают видео, в спальне ставят будильники и включают звуки для сна, на кухне используют таймеры и списки покупок, а в детской задают учебные вопросы и слушают сказки.

Исследование основано на обезличенных данных за 2025 год по обращениям к Яндекс Станциям Макс, Дуо Макс и Станциям 3. Яндекс уточняет, что колонки начинают распознавать речь только после активационного слова «Алиса» или «Яндекс».