Состоялся выход ремейка Resident Evil 4

Capcom выпустила ремейк Resident Evil 4 на PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X/S и ПК в Steam.

Вместе с обновлением игры, 7 апреля будет доступен для загрузки бесплатный режим «Наёмники». Разработчики утверждают, что эта версия Resident Evil 4 переосмысливает игровой процесс, оригинальную сюжетную линию и графику. Игроки могут использовать различные стратегии для выживания в современном хоррор-опыте, который по-прежнему сохраняет сущность оригинальной игры.

Также, Capcom выпустила трейлер, показывающий геймплей и новые возможности ремейка. К сожалению, в России официально игру приобрести не получится. Тем не менее те, кто еще не решил, стоит ли играть в обновленную версию, могут сначала опробовать демо-версию из Steam.