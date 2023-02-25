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«М.Видео» открыла предзаказы на консольную версию Resident Evil 4 Remake

В «М.Видео» открылись предзаказы на консольную версию игры Resident Evil 4 Remake. Стоимость стандартного издания оказалась значительно более приемлемой, чем у других популярных игр, например, у Star Wars Jedi: Survivor. Покупатели смогут выбрать версии для игровых приставок PS4, PS5 и Xbox Series X.

Resident Evil 4 Remake в МВидео

Представители магазина заявляют, что первые поставки игры ожидаются не ранее 8 мая. Тем не менее, покупатели уже могут забронировать свою копию игры и быть уверенными, что они не пропустят свою возможность окунуться в ужасающий мир зомби-апокалипсиса.

Resident Evil 4 Remake — это переиздание культовой игры 2005 года, созданной компанией Capcom. Обновленная версия получила графические улучшения и улучшенный игровой процесс.

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Источник:
The GEEK

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