EMPRESS пообещала взломать Resident Evil 4

Популярная хакерша, скрывающаяся под ником EMPRESS, продолжает интриговать своих поклонников. Вчера она заявила, что отказывается взламывать свежий ремейк Resident Evil 4, но затем изменила своё решение.

EMPRESS опубликовала пост, в котором мошенники от её имени обещали взломать Resident Evil 4 и собирали деньги на это. Сначала хакерша сказала, что не занимается подобными вещами, но через несколько часов объявила о сборе средств на взлом.

«Ладно, планы координально изменились. Сейчас есть огромный спрос на взлом ремейка RE4, и я объявляю о старте сбора пожертвований на это дело. Им я займусь после текущей работы…», написала EMPRESS.

Когда ремейк Resident Evil 4 появится на пиратских торрентах, пока неизвестно.